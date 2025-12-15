【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】「黄金の左」でダイレクトボレー元日本代表MFの本田圭佑が、後輩・柿谷曜一朗の引退試合でガチモードのプレーを披露。強烈なダイレクトボレーがクロスバーを直撃し、ファンは騒然となった。12月14日の「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC」では、OSAKA PINK（セレッソ大阪勢が中心）と