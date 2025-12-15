こちらは、最新の研究成果にもとづいた、太陽系外惑星「WASP-121 b」の想像図です。巨大ガス惑星の前後に帯状の雲のような尾が形成され、恒星を取り囲むように広がっている様子が描かれています。【▲ 太陽系外惑星「WASP-121 b」の想像図。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）の観測で判明した長大な二重の尾が描かれている（Credit: Benoit Gougeon, Université de Montréal）】WASP-121 bは、とも座（艫座・船尾