新しい学校のリーダーズのメインボーカルSUZUKAさんが15日、声優初挑戦で主演を務めるアニメ映画『迷宮のしおり』宣伝のために行われた“アニメの聖地・池袋ゲリラチラシ撒きイベント”に、共演するネプチューンの原田泰造さんとtimeleszの寺西拓人さんと共に登場しました。【写真を見る】【新しい学校のリーダーズ・SUZUKA】“チラシを受け取ってもらえて幸せでした”timelesz・寺西拓人は初体験のチラシ配布に“ハンドクリーム