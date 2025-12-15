【リーグドゥ】レッドスター 0−0 スタッド・ランス（日本時間12月13日／スタッド バウアー）【映像】華麗ターンからDFの間を通すスルーパススタッド・ランスのFW中村敬斗が、華麗なターンから絶妙スルーパス。相手守備を切り裂いた日本代表FWのプレーに、ファンが興奮している。日本時間12月13日のリーグドゥ第17節で、スタッド・ランスがアウェイでレッドスターと対戦。スコアレスドローに終わった一戦の10分、日本代表FWが