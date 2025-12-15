県内の有名酒蔵の地酒の飲み比べや、地ビールや発酵食をはじめとした地元グルメ販売などが行われるイベントが1月に秋田市で開催されます。連携イベントなどもあり、冬の秋田をおいしく楽しめる2日間になるということです。秋田市のにぎわい交流館AUで1月24日(土)と25日(日)の2日間開催される「SAKEと発酵市in秋田市」。冬の時期の中心市街地のにぎわいづくりにつなげようと、秋田が誇る「酒と発酵」をテーマに、秋田市