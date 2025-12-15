（台中中央社）中部・台中市で13日、美術館と図書館が一体化した複合文化施設「台中緑美図」が正式に開館した。日本の建築家、妹島（せじま）和世さんと西沢立衛（りゅうえ）さんの建築家ユニット「SANAA（サナア）」などが設計を担当した。SANAAと台湾の建築家、劉培森（リッキー・リウ）さんが設計し、2019年9月に着工した。盧秀燕（ろしゅうえん）台中市長はあいさつで、市内にはこれまで市立の美術館や図書館本館がなかったと