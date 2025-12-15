7人組ダンス＆ボーカルグループ Seven Deuceが、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューすることを発表した。 （関連：Number_i 神宮寺勇太、“好き”を極めて広い視野で確立する自身の軸クリエイティブの源泉を垣間見た1年に） Seven Deuceは、2024年7月に始動した様々なバックボーンを持つメンバーが集まった、TOKYO MX『Powered by TV～元気