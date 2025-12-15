（台北中央社）台北市中心部・東区の百貨店「遠東SOGO台北敦化館」が14日閉店し、31年の歴史に幕を下ろした。最終日には多くの常連客が駆けつけ、閉店を惜しんだ。同館は1994年、高級品を専門に取り扱う台湾初の百貨店として開業し、「東区の宝石箱」と称された。賃貸契約の満了に伴い、閉店が決まった。遠東SOGOの黄晴雯董事長（会長）は来店した多くの消費者や従業員、テナントに感謝を示した。また、高級宝飾品の米老舗「