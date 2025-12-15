2025年12月12日、台湾メディアの三立新聞網によると、台湾のインフルエンサー「G老板編哥」が掲載した「日本移住を諦めた四つの原因」が注目を集めている。記事によると、「G老板編哥」は従事する仕事の関係で直近2年では毎月日本を訪れており、「住んでしまった方がいいのでは」と移住を考えたことがある。しかし、何度も訪日する間に「旅行で見る日本と生活の場所として見る日本は全く違う。考えているほど甘いものではない」と