自民党と日本維新の会が開いた、北陸新幹線敦賀―新大阪延伸に関する整備委＝15日午後、国会自民党と日本維新の会は15日、北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪延伸に関する整備委員会を開き、現行計画の「小浜京都ルート」を含めた8パターンで、延伸ルートを再検討することを決めた。年明け以降、運行主体となるJR西日本や、沿線自治体から意見を聞く。各ルートの費用対効果も検証する方針。維新側は、小浜京都に加え、滋賀県を