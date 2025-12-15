Photo: SUMA-KIYO 真冬でも、車でショッピングモールへ行くくらいなら、モコモコのジャケットはオーバースペック。着たままだと暑すぎるし、脱いで持ち歩くのは面倒なんですよね。かといって、薄着だと駐車場からの移動が寒いし、季節感がなくてちょっと浮いてしまうのも気になるところ…。着っぱなしでも快適な一着 Photo: SUMA-KIYO