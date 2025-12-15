多忙な日々を送る筆者の知人A子は連日の残業で慢性的な寝不足になっていました。しかも急な出張で九州へ向かうことになり、飛行機が取れず深夜の高速バスで移動する事に。少しでも眠りたいと思っていたものの、そこで思わぬ迷惑客に遭遇してしまい…… 疲れが取れない状況で イライラが限界に近づいたころ、サービスエリアで停車したバスの運転手が女性客のもとへ向かい、深夜バスであることを再三注意しました。