アイドルグループ「ideal peco」の菅谷夏子が、写真集「旬撮GIRL Vol.27」(扶桑社）に登場。キュートなボディで爽やか＆艶やかさを醸し出している。 【写真】キュートなボディからの熱い視線がまぶしすぎる！ 2021年に「秋のTGIF 週プレ賞」グランプリに輝くなど、今後グラビアでの活躍が期待される存在。爽やか清楚なイメージを伝えるグラビアと共に、極上ボティを風情ある旅館で存分に披露する。