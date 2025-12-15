欧州の政府機関や病院などで機密文書の送信などに利用されているメッセージアプリの「Zivver」が、イスラエルの情報機関との強いつながりを持つKiteworksという企業に売却されていたことが明らかになりました。専門家からはZivverでやり取りされた機密文書がイスラエルの手にわたる可能性を危惧する声が上がっています。Europeans’ health data sold to U.S. firm run by ex-Israeli spies - Follow the Money - Platform for inv