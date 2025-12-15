上野動物園のパンダが来月下旬に返還されることが、15日に明らかになりました。観覧時間は16日から「1分」に。国内のパンダは、約50年ぶりにゼロになります。■双子のパンダ、来年1月下旬に中国に返還上野の街に届いた“悲報”。静岡から来たパンダファン歴約20年「2月に覚悟していたけど、1月になるとは思っていなかったのでびっくり。他の動物もいっぱいいますよ、かわいいのがね。でも私たちはやっぱりパンダ、パンダでね」上