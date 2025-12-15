ABEMAでは、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリによる新番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）を、2026年1月5日午後11時より放送することを決定した。【写真】あれ…松井ケムリだけ違う宣材写真『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエ