【ソウル＝藤原聖大】韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領による昨年１２月の戒厳令宣布を捜査してきた特別検察官は１５日、一連の捜査を終え、結果を公表した。戒厳令は反対勢力を排除し、権力を独占する目的があったと認定した。捜査結果では、戒厳令は２０２３年１０月以前から準備されていたと指摘し、「武力で立法と司法権を掌握した後、反対勢力を排除して権力を独占し、維持する目的だった」「自身に逆らう者を反国