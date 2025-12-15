リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドはどちらが上か。これは長年にわたって、サッカーファンの間で論争になってきたテーマだ。両選手がバルセロナとレアル・マドリードで競争していた時代から時は過ぎ、かたやMLSで、かたやサウジ・プロリーグでプレイする時代となっても、この問いには明確な答えが出ていない。そんななか、これまでにない斬新な比較が登場したとスペイン『MARCA』が伝えた。新たにメッシvsロナウド