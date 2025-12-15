現在ユヴェントスの前線ではドゥシャン・ヴラホビッチ、新戦力のジョナサン・デイビッド、ロイス・オペンダが奮闘しているが、そこにもう一人戦力が戻ってきた。負傷で昨季を全休したFWアルカディウシュ・ミリクだ。ミリクは昨夏に左膝の半月板を負傷してしまい、その後も筋肉系の怪我が起きるなど復帰の目処が立たない状態が続いた。まだまだ万全のコンディションには遠いが、『Football Italia』はミリクが550日ぶりにトップチー