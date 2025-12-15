リオネル・メッシ、ルイス・スアレス、セルヒオ・ブスケッツ、ジョルディ・アルバ、ロドリゴ・デ・パウルら超強力助っ人を擁するインテル・マイアミのMLSカップ制覇で幕を閉じた今年のMLS。中でもメッシの存在はやはり大きく、マイアミはMLSの中で最も話題を集めるチームだった。そのマイアミのMLS制覇で幕を閉じた今年は、MLSの盛り上がりにおいても理想に近いものだったと言えるのではないか。6日に行われたMLSカップ決勝ではバ