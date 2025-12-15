昨年末に行われたドーピング検査で陽性反応が出たことで、暫定的ではあるものの長期の出場停止処分を受けているチェルシーのFWミハイロ・ムドリク。ピッチ内だけでなくピッチ外でも不祥事が止まらない。英『Daily Mail』によると、10月2日、ウェスト・ロンドンのチズウィックで警察官が一台の車を停止させた。理由は、「過剰」かつ「危険」な色付き窓ガラスに見えたため、運転手を呼び止めたようだ。ウクライナのナンバープレート