2021年、上野動物園で誕生した双子のパンダ・シャオシャオとレイレイによる経済効果は308億円と試算されています。しかし、2月に予定していた返還期限より早まった1月下旬に返還となる見通しです。【写真で確認】上野のパンダ、いつまで見られる？21日までは申込不要約50年ぶり国内のパンダがゼロに出水麻衣キャスター:上野のパンダの経済効果は、関西大学の宮本勝浩名誉教授の試算によると、年間で308億円になるそうです。