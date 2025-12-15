ＮＨＫは１５日、今年前期に放送された朝の連続テレビ小説「あんぱん」のスピンオフ作品となる、特集オーディオドラマ「さいごのうた」の制作が決定したと発表した。主演は「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の大森元貴で、本編では描けなかった、作曲家・いせたくやの知られざる晩年を中心に描く。大森は「たくちゃんを演じ終えた後は本当にさみしくて、僕自身“あんぱんロス”でした。だからこうして再び演じられるのは幸せ