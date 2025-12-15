あの人がメイクで魅力マシマシ！ 美ジュ-1グランプリ2025。今回は、エルフ・荒川さんが“アンニュイギャルメイク”に挑戦！今後も美ジュ-1に定期的に関わらせてください！（笑）今までの美ジュ-1各出演者の写真に賞をつける、総集編にも登場した荒川さんが、満を持してエントリー！「賞をつけさせてもらう立場やったから、なにわの負けん気が出て撮影に気合が入りました（笑）」この日のメイクに合わせ、カラーコンタクトを調べて