15日から県内一斉に年末特別警戒と交通安全運動が始まり、信州にゆかりがある人たちが各地で交通安全などを呼び掛けました。松本警察署の1日警察署長を委嘱されたのは松本市出身でプロ野球東京ヤクルトスワローズの赤羽由紘選手です。松本城公園で行われた出陣式で始球式を務め、交通安全や特殊詐欺被害の防止などを呼び掛けました。赤羽選手は松本市生まれの25歳。今シーズンは103試合に出場し、7月には逆転サヨナラ