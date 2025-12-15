医療費が高額な患者の負担を軽減する「高額療養費制度」を巡り、厚生労働省の専門委員会は１５日、見直しに向けたとりまとめ案を了承した。７０歳以上の外来受診費の負担額に上限を設ける「外来特例」では、年収約８０万円未満の負担上限額を月８０００円で据え置くなど、低所得者に配慮した。現役世代を含めた月の負担上限額は、来年の夏以降に２段階で引き上げる。住民税非課税の人を除き、医療費の伸びに応じて引き上げる。