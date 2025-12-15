3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！語感と直感を駆使するこの脳トレ、あなたはどのくらいで解ける自信がありますか？問題：□□び／しら□□／□□だし□に入るひらがな2文字は何でしょう？□□びしら□□□□だし答えを見る↓↓↓↓↓正解：たき正解は「たき」でした。▼解説3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。たきび（焚き火）しらたき（白滝）たきだし（炊き出し）どれも「たき