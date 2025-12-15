新しい年の始まりは、心機一転、何か新しいことに挑戦したくなるものです。その中でも、初売りの「福袋」を楽しみにしている人は多いでしょう。しかし、2026年の福袋事情は、単なる「運試し」から少し変化しています。物価高が続く中、福袋は「エンタメ」であると同時に、「家計を守るための賢い手段」としての側面が強くなっています。今回は、2026年のトレンドを押さえつつ、無駄遣いを防ぎ、新年から金運を引き寄せるための「福