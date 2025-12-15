次の名詞の適切な数え方は何でしょうか？ 会話の中でふと出てきたときに役立つ知識です。問題：「ハサミ」の数え方は？「ハサミ」はどのように数えるのが正解でしょうか？A. 挺（ちょう）B. 丁（ちょう）C. 振（ふり）答えを見る↓↓↓↓↓正解：「挺（ちょう）」正解は「挺（ちょう）」でした。▼解説「ハサミ」は、「挺（ちょう）」で数えます。もともと「手で持つ細長い道具や武器」（刀、銃など）に使われていた助数詞です。「