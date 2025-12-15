中国の洋上風力発電所の中で、海岸から80キロ以上と最遠の沖合に位置する三峡江蘇大豊800メガワット風力発電プロジェクトで12月15日、最後の風力タービンが順調に稼働したのにともない、全容量での系統連系を達成しました。これは中国の洋上風力発電が遠海・深海に進出する上で、重大な飛躍的進歩を遂げたことを示しています。三峡江蘇大豊プロジェクトは、中国東部江蘇省塩城市大豊区の北東海域に位置し、4サイトから構成されてい