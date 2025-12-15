ごきげんぱんだやラブラビットなど「スタジオUG」を手掛けるにしむらゆうじ氏の展覧会「活動10周年記念 にしむらゆうじのひみつ展」が、12月27日（土）〜2026年1月19日（月）の期間、大阪・大阪市にある阪神梅田本店で開催される。【写真】ファン必見！限定グッズや記念グッズも展開■3つのコーナーで構成今回にしむらゆうじ氏の活動10周年を記念して開催される「活動10周年記念 にしむらゆうじのひみつ展」は、彼の過去、現