¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÁ´Æü¶õ¤ÎÌµ¿Í¥È¡¼¥¤¥ó¥°¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡á15Æü¸á¸å¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÁ´Æü¶õ¤ÈÆü¹Ò¤Ï15Æü¡¢¶õ¹Á¤ÎÀ©¸Â¶è°èÆâ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë²ßÊª¤±¤ó°ú¼Ö¡Ê¥È¡¼¥¤¥ó¥°¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤ò¼ÂÍÑ²½¤·¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¡£Æü¹Ò¤ÏÀ®ÅÄ¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤¿¡£°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç±¿Å¾¼ê¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×ÁêÅö¤Ç¡¢¹ñÆâ¶õ¹Á¤Ç¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ï½é¡£ËýÀ­Åª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ­¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼ÖÎ¾¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´ð¤Å¤­¡¢²ßÊª¥¨¥ê¥¢