Ê¡²¬»Ô¤ÇÃË½÷2¿Í¤¬ÊñÃú¤Ç¼¡¡¹¤Ë»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÊ¡²¬¸©Æâ¤Î30ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸½¾ìÎÙ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç27ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À­¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡¢ÂáÊá¤ÎÃË¤¬HKT·à¾ì¤Î¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÁÜºº°÷¤¬Â³¡¹¤ÈÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Ç14Æü¡¢ÃË½÷2¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£ÃËÀ­¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢»³¸ýÄ¾ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤¬15ÆüÄ«¡¢¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤Î