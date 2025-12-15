12月15日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストに明治ホールディングス株式会社副社長CDOの古田純氏とグループDX戦略部部長の廣田一薫氏を迎えて、注目の製品やDXの力を入れる取り組みについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「まずは企業プロフィールをご紹介いたします。1916年、明治製菓の前身、東京菓子を創立。1917年、明治乳業の前身