ボートレース福岡の「日刊スポーツ杯」が１５日に開幕した。好素性機がズラリと揃い、パワー差も目立つ今節。その中でもひときわ目立ったのが石田貴洋（２９＝埼玉）の伸びだ。前検から「意外と乗れたし、前操者のまま行く」とＳＧチャレンジカップの菅章哉仕様のまま１０Ｒ５枠で登場。他の選手の展示タイムが６秒８０台の中で抜けた６秒６６をマーク。４カドからグイグイ伸びて攻めに出るも、うまく合わされて４着に終わっ