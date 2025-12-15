女優・松本若菜が最終回を迎えたドラマオフショットを披露し、話題になっている。１４日に最終回を迎えた俳優・妻夫木聡が主演したＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演していた松本。インスタグラムで「ついに終わってしまいました…。ただいま抜け殻となっています本当にさみしいなぁ」と喪失感を吐露した。「お馬さん可愛かったなぁ想いが熱かったなぁたくさんの学びがあったなぁ全部が楽しかったなぁ