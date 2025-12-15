ロンドン序盤、円高圏で揉み合いドル円１５５円挟んで＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円高圏での揉み合いが続いている。東京市場で、ドル円は156円手前で上値を抑えられるとその後は売りが継続。ロンドン序盤にかけて154.94付近まで下落した。その後は下げ一服となり、155.30付近まで反発する場面があったが、再び154.95付近まで下落。ただ、安値を広げる勢いはみられず、155円台前半に落ち着きどころを見出している。