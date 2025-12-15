ロンドン序盤、ドル相場はややドル安も動意薄ユーロドル１．１７台前半＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル相場はややドル安に傾いている。ただ、円相場主導となるなかで、値幅は限定的。ユーロドルは1.1726-1.1747、ポンドドルは1.3355-1.389レンジにとどまっている。水準的には、先週の米ＦＯＭＣ後のドル安圏で取引されている。 EUR/USD1.1743GBP/USD1.3380