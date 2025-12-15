米株価指数先物時間外取引主要３指数いずれも０．５％程度の反発 東京時間20:31現在 ダウ平均先物MAR 26月限49096.00（+236.00+0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6924.00（+33.50+0.49%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25602.50（+133.00+0.52%）