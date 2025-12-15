中日ドラゴンズからメジャーリーグ・ナショナルズに移籍した小笠原慎之介投手が今月9日、東海ラジオの番組に出演し、アメリカでの生活について語りました。Q.メジャー1年目を振り返って小笠原投手：「ナショナルズは意外と先発ローテが固まっていたんですよ。しっかり自分をアピールして食い込んでやろうと思ったんですけど、変に空回りしちゃって、マイナーに送り込まれたんですけど」最