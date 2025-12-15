俳優の湖月わたるさんと柚希礼音さんが出演する『マイ フレンド ジキル』のゲネプロを前に囲み取材を行いました。 【写真を見る】【元星組トップスター】湖月わたる&柚希礼音が19年ぶりの共演「ブランクを感じない」「独り占めして過ごした」本作は、世界中の人々がその魅力にとらわれ幾度となく映画化・舞台化されてきた、怪奇小説『ジキル博士とハイド氏』を、「踊り」と「語り」で表現した作品。登場するのは、「善」