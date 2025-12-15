日本サッカー協会(JFA)は15日、中国遠征を行うU-15日本代表において、前橋育英高MF嵯峨日向が怪我のため不参加となり、湘南ベルマーレU-15MF末廣大翔を追加招集したことを発表した。同代表は中国で開催される「EAFFU-15 Championship」に出場。U-15中国代表、U-15香港代表、U-15韓国代表と対戦する。