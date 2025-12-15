J¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤­¤ëÇ¯ÎðÀ©¸Â¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤­¤ëÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖËþ16ºÐ°Ê¾å¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ç¯4·î1Æü¤è¤ê¡ÖËþ15ºÐ¤ËÃ£¤·¤¿Æü°Ê¹ß¤ÎºÇ½é¤Î4·î1Æü°Ê¹ß¡×¤Ë¡£¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î4·î¤«¤é¥×¥í·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î·ÀÌó¡¢ÅÐÏ¿¤ª¤è¤Ó°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°Íý»ö²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÊý¿Ë·èµÄ¤Î¸å¡¢JFAÍý»ö²ñ¤Ë¤ÆÀµ¼°¤Ë·è