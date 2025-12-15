小学生サッカーの県ナンバーワンを決めるリンガーハットカップは、13日決勝戦が行われました。 小学5年生以下の32チームが出場した男子。 決勝戦は白のユニホームJFCレインボー長崎と、青のユニホームV・ファーレン長崎U-12の、ともに優勝経験があるチーム同士の対戦となりました。 先制したのはV・ファーレンでした。試合開始早々、久保選手