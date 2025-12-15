自動走行する貨物車の専用道「自動物流道路」を想定した走行レーンが千葉県成田市の県道に設けられ、１５日に自動走行の実証実験が始まった。実験施設ではなく、供用中の公道で行われるのは初めて。国土交通省は２０３０年代の実用化を目指しており、物流業界の人手不足解消の切り札として期待されている。走行レーンは長さが約７００メートルで、成田空港の敷地をくぐる県道に設置された。実証実験は国交省が選定した事業で、