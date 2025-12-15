Tani Yuuki¤¬¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãTani Yuuki Live Tour 2025 ¡ÈStill love¡Ä this¡É FINAL¡Á¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Á¡ä¤òËÜÆü³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢9·î¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á´11¤«½ê¤ò½ä¤Ã¤¿¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãTani Yuuki Live Tour 2025 ¡ÈStill love¡Ä this¡É¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯Çä¸åÂ¨´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ360¡ë¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¹Ô