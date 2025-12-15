Zilqyが、1stライヴ＜Start The Fire＞を2025年12月10日、東京・代官山SPACE ODDで開催した。Toki（G / Aldious）、Miho（B / LOVEBITES）を擁する日本発の“Global All Female Metal Band”の登場は、始動を告げるインフォメーションの時点から、SNSを中心にメタルファン、ラウドロックファンを騒然とさせた。チケットは即ソールドアウト。予想以上のチケット争奪戦を勝ち取ったフロアいっぱいのオーディエンスは、シーンを揺るが