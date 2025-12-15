【GoodsPress Web 旅モノグランプリ 2025】日常の延長に非日常と旅の楽しみ方はさまざま！今年も「GoodsPress Web 旅モノグランプリ 2025」の季節がやってきました。2回目となる今回も、世界を巡りながらその魅力を発信し続ける旅のエキスパートをお迎えして、2025年話題となった新作からロングセラーまで数ある中から優秀な5アイテムをセレクトし、その中から大賞を選出！いずれも“持っていると旅で活躍する”アイテムばかり