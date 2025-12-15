冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。回答者プロフィール回答者本人：40代女性同居家族構成：本人、子ども住まいの地域：北海道・東北地方職種：営業／販売雇用形態：正社員勤務年数：10年以上年収：450万円現預金：1000万円、リスク資産：1000