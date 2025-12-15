ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¶äÇÈÏª¡×¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï12·î14Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÌµÃÇ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡È¤ª´ê¤¤¡É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¶äÇÈÏª¡¢¡Ö¤ª¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¸Æ¤Ó³Ý¤±¡Û¡ÖÊä½þ¤òÀÁµá¤¹¤Ù¤­¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Öº£ÆüÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ç¥«À¹¤ê¤Î»£±Æ¤¬Ï¢ÍíÌµ¤·¤ÇÊÄÅ¹»þ´Ö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö2¡Á8kg¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¸À¤ï